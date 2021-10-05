الوزير السابق بنعيسى يقود الجرار لمجلس المستشارين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكن محمد بنعيسى من نيل مقعد بمجلس المستشارين خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بمختلف ربوع المملكة.
و تمكن بنعيسى الوزير السابق من نيل ثقة الناخبين الكبار ليضمن للجرار مقعدا بالغرفة الثانية.
و نال بنعيسى، الذي يرأس جماعة أصيلة، مقعده بمجلس المستشارين عن حزب الأصالة و المعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة صنف الجماعات الترابية.
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ألف مبروك لمحمد بنعيسى بفوزه بمقعد مجلس المستشارين والله وليو التوفيق إن شاء الله