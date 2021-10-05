في دورية للولاة و العمال.. وزارة لفتيت تدعو للتواصل مع المواطنين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجهت وزارة الداخلية دورية للولاة و العمال تدعوهم من خلالها لحث الجماعات الترابية على التواصل مع المواطنين.
و شددت وزارة لفتيت من خلال دوريتها على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.
و دعت وزارة الداخلية إلى التواصل مع المواطنات والمواطنين و وضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم بما يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية.
و أشارت وزارة لفتيت إلى القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات و إشهار جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و نشر الميزانية بعد التأشير عليها.
و أوضحت الوزارة السالفة الذكر أنها ستظل رهن الإشارة لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل و الديمقراطية التشاركية.
2 تعليقات
وزير الداخلية يغرد خارج السرب الولاة والعمال والقواعد ورؤساء المقاطعات والباشاويون يدرسون البيروقراطية وييتعملون السكك السلطوي زيعتبرون انفسهم فوق القانون ولا تعنيهم مذكرات السيد الوزير ربما هناك سر من وراء ذلك يعرفونه ونقرؤه نحن البسطاء الضعفاء الذين لا حول ولا قوة لنا
كاتبغي غير تشوف شي مسؤول في العمالة او الولاية والله لا دخلتي لعندو عمالة طنجة اصيلة