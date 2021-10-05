في دورية للولاة و العمال.. وزارة لفتيت تدعو للتواصل مع المواطنين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجهت وزارة الداخلية دورية للولاة و العمال تدعوهم من خلالها لحث الجماعات الترابية على التواصل مع المواطنين.

و شددت وزارة لفتيت من خلال دوريتها على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.

و دعت وزارة الداخلية إلى التواصل مع المواطنات والمواطنين و وضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم بما يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية.

و أشارت وزارة لفتيت إلى القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات و إشهار جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و نشر الميزانية بعد التأشير عليها.

و أوضحت الوزارة السالفة الذكر أنها ستظل رهن الإشارة لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل و الديمقراطية التشاركية.

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