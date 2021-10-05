نجلة الفقيد “عبد الوهاب بلفقيه” تحصل على مقعد بمجلس المستشارين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن نجلة الفقيد عبد الوهاب بلفقيه” الذي وضع حدا لحياته صباح انتخابات مجلس جهة كلميم واد نون، المستشارة “صفية بلفقيه”، قد استطاعت الظفر بمقعد ، بعد اجراء انتخابات مجلس المستشارين صنف مجلس جهة كلميم وادنون.

كما حصل مصطفى مشارك عن حزب الاحرار على عضوية مجلس المستشارين بذات الصنف.

وقد أجريت انتخابات مجلس المستشارين صنف مجلس جهة كلميم واد نون، مساء اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر، وقد تم تخصيص مقعدين لهذا الصنف.

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