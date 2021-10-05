نجلة الفقيد “عبد الوهاب بلفقيه” تحصل على مقعد بمجلس المستشارين

2021-10-05 / 6:48 مساءً
0

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس”  أن نجلة الفقيد عبد الوهاب بلفقيه”  الذي وضع حدا لحياته صباح انتخابات مجلس جهة كلميم واد نون،  المستشارة “صفية بلفقيه”، قد استطاعت الظفر بمقعد ، بعد اجراء انتخابات مجلس المستشارين صنف مجلس جهة كلميم وادنون.

كما حصل مصطفى مشارك عن حزب الاحرار على عضوية مجلس المستشارين بذات الصنف.

وقد أجريت انتخابات مجلس المستشارين صنف مجلس جهة كلميم واد نون، مساء اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر، وقد تم تخصيص مقعدين لهذا الصنف.

 

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of التجمعي عبد القادر سلامة يسترجع مقعده في مجلس المستشارين بجهة الشرق

التجمعي عبد القادر سلامة يسترجع مقعده في مجلس المستشارين…

2021-10-05 / 9:33 مساءً
Photo of سعيد البرنيشي وأوشن يفوزان بمقعدين للمستشارين عن مجلس جهة الشرق

سعيد البرنيشي وأوشن يفوزان بمقعدين للمستشارين عن مجلس جهة…

2021-10-05 / 9:23 مساءً
Photo of نتائج انتخابات مجلس المستشارين لأكادير فئة الجماعات المحلية

نتائج انتخابات مجلس المستشارين لأكادير فئة الجماعات المحلية

2021-10-05 / 9:13 مساءً
Photo of الحساني وبنجلون يظفران بمقعدين بمجلس المستشارين عن جهة طنجة تطوان الحسيمة

الحساني وبنجلون يظفران بمقعدين بمجلس المستشارين عن جهة طنجة…

2021-10-05 / 8:03 مساءً
Photo of الدريسي يمنح الحركة الشعبية مقعدا بالغرفة الثانية

الدريسي يمنح الحركة الشعبية مقعدا بالغرفة الثانية

2021-10-05 / 7:54 مساءً
Photo of نتائج أولية.. البيجيدي يتقهقر من جديد في انتخابات المستشارين

نتائج أولية.. البيجيدي يتقهقر من جديد في انتخابات المستشارين

2021-10-05 / 7:50 مساءً
Photo of الوزير السابق بنعيسى يقود الجرار لمجلس المستشارين

الوزير السابق بنعيسى يقود الجرار لمجلس المستشارين

2021-10-05 / 7:45 مساءً
Photo of الهيلالي يمنح الأحرار مقعدا بالغرفة الثانية عن جهة مراكش أسفي

الهيلالي يمنح الأحرار مقعدا بالغرفة الثانية عن جهة مراكش…

2021-10-05 / 7:41 مساءً
Photo of الكيحل يرجح كفة الميزان لحزب الاستقلال بمجلس المستشارين

الكيحل يرجح كفة الميزان لحزب الاستقلال بمجلس المستشارين

2021-10-05 / 7:36 مساءً
Photo of دبدا يمنح الأصالة و المعاصرة مقعدا إضافيا بالغرفة الثانية

دبدا يمنح الأصالة و المعاصرة مقعدا إضافيا بالغرفة الثانية

2021-10-05 / 7:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق