بنشعبون يدعو لحزمة من الإجراءات للتحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عممت وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة دورية على مختلف المؤسسات العمومية تتضمن حزمة من التوجيهات و التدابير قصد التخمن في التكاليف و ترشيد الاسثتمارات.
و في هذا الصدد، شددت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ضرورة موافاتها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية قبل متم شهر نونبر 2021، بمقترحاتها المتعلقة بعمليات إعادة هيكلتها.
و تروم وزارة بنشعبون من خلال هذا المقترحات لضمها لبرنامج إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي سيشهد تنظيم مشاورات مع الوزارات الوصية المعنية والمؤسسات والمقالاوت العمومية التابعة لها.
و طالبت دورية وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة من المؤسسات والمقاولات العمومية ترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط.