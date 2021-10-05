بنشعبون يدعو لحزمة من الإجراءات للتحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات

2021-10-05 / 6:16 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عممت وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة دورية على مختلف المؤسسات العمومية تتضمن حزمة من التوجيهات و التدابير قصد التخمن في التكاليف و ترشيد الاسثتمارات.

و في هذا الصدد، شددت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ضرورة موافاتها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية قبل متم شهر نونبر 2021، بمقترحاتها المتعلقة بعمليات إعادة هيكلتها.

و تروم وزارة بنشعبون من خلال هذا المقترحات لضمها لبرنامج إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي سيشهد تنظيم مشاورات مع الوزارات الوصية المعنية والمؤسسات والمقالاوت العمومية التابعة لها.

و طالبت دورية وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة من المؤسسات والمقاولات العمومية ترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط.

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