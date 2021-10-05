بعد اعتمادها في المغرب.. قرابة 24 ألف مواطن يتلقون الجرعة الثالثة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال لا بأس به للمواطنين المغاربة على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد اعتمادها رسميا من طرف وزارة الصحة بتوصيات من اللجنة العلمية.

و في هذا الصدد، تم تطعيم حوالي 24 ألف مواطن بالجرعة الثالثة في المغرب في 24 ساعة الأولى من اعتمادها، حيث أكدت وزارة الصحة في منشورها اليومي لعدد الملقحين أن 23 ألف شخص و 318 قد تلقوا فعلا الجرعة الثالثة.

هذا و كانت الوزارة الوصية قد أعطت أمس رسميا الضوء الأخضر لتلقي الجرعة الثالثة لتعزيز مناعة كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة و العاملين في الصفوف الأمامية الذين مصت فترة ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.

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