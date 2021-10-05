بعد اعتمادها في المغرب.. قرابة 24 ألف مواطن يتلقون الجرعة الثالثة

2021-10-05 / 6:14 مساءً
21

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال لا بأس به للمواطنين المغاربة على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد اعتمادها رسميا من طرف وزارة الصحة بتوصيات من اللجنة العلمية.

و في هذا الصدد، تم تطعيم حوالي 24 ألف مواطن بالجرعة الثالثة في المغرب في 24 ساعة الأولى من اعتمادها، حيث أكدت وزارة الصحة في منشورها اليومي لعدد الملقحين أن 23 ألف شخص و 318 قد تلقوا فعلا الجرعة الثالثة.

هذا و كانت الوزارة الوصية قد أعطت أمس رسميا الضوء الأخضر لتلقي الجرعة الثالثة لتعزيز مناعة كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة و العاملين في الصفوف الأمامية الذين مصت فترة ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 676 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 676 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-05 / 4:34 مساءً
Photo of أمن المهدية يوقف 4 أشخاص متورطين في سرقة الدراجات النارية

أمن المهدية يوقف 4 أشخاص متورطين في سرقة الدراجات…

2021-10-05 / 4:26 مساءً
Photo of طنجة ..الدرك يوقف مفتعل حرائق أثناء تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح

طنجة ..الدرك يوقف مفتعل حرائق أثناء تلقيه الجرعة الثانية…

2021-10-05 / 3:47 مساءً
Photo of نسبة الملء بسدود جهة طنجة تطوان الحسيمة تبلغ أزيد من 55%

نسبة الملء بسدود جهة طنجة تطوان الحسيمة تبلغ أزيد…

2021-10-05 / 3:33 مساءً
Photo of أكادير : فنان تشكيلي يفجر قضية تحويل معلمة تاريخية الى مشروع نفعي

أكادير : فنان تشكيلي يفجر قضية تحويل معلمة تاريخية…

2021-10-05 / 3:29 مساءً
Photo of المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع روسيا

المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع روسيا

2021-10-05 / 2:40 مساءً
Photo of جريمة في حق التاريخ والثقافة.. بناء “كيوسكات” بقصر عين أسردون

جريمة في حق التاريخ والثقافة.. بناء “كيوسكات” بقصر عين…

2021-10-05 / 2:27 مساءً
Photo of المديرية: صاحب الطرد المشبوه أمام مؤسسة تعليمية يعاني أمراضا عقلية

المديرية: صاحب الطرد المشبوه أمام مؤسسة تعليمية يعاني أمراضا…

2021-10-05 / 12:50 مساءً
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-10-05 / 9:06 صباحًا
Photo of في إطار برنامج “كوفاكس”.. جرعات جديدة من اللقاح تصل المغرب

في إطار برنامج “كوفاكس”.. جرعات جديدة من اللقاح تصل…

2021-10-04 / 9:18 مساءً

‫21 تعليقات

  1. هيس،بريس،تقول االاقبال،ضعيف،وانتم،هبة بريس تقولون الإقبال لابءس به، ماهذا،التناقد يا،اهل،الصحافة،الكذابون،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق