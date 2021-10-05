طنجة ..الدرك يوقف مفتعل حرائق أثناء تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتدت عناصر المركز الترابي لدرك ملوسة بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، لشخص يشتبه في قيامه باشعال النار في عدة حقول بمنطقة الطيفي، التابعة ترابيا لإقليم طنجة.

ومكنت تحريات باشرتها عناصر الدرك بالمركز الترابي المذكور من توقيف المشتبه فيه باحد مراكز التلقيح بينما كان يهم باخذ الجرعة الثانية .

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على العدالة .

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