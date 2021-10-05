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في مقدمتها قطاع العقار.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية ب54،9 %

2021-10-05 / 4:59 مساءً
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 54،9 بالمائة، أي حوالي 17،56 مليار درهم خلال شهر غشت الماضي.

وأشار بنك المغرب في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر غشت 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15.03 مليار درهم)، والاستهلاك (1.1 مليار درهم)، والتجهيز (1.3 مليار درهم) والخزينة (31 مليون درهم).

بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر نفسه، بلغت التزامات البنوك التشاركية نحو 6.28 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك.

أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 42،8 بالمئة إلى 4،67 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1،45 مليار درهم.

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