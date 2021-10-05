أمن المهدية يوقف 4 أشخاص متورطين في سرقة الدراجات النارية

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية على النيابة العامة المختصة،، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بسرقة الدراجات النارية وحيازة المسروقات.

وكان ثلاثة من المشتبه فيهم قد أقدموا على سرقة دراجات نارية كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة المهدية، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم، علاوة على ضبط المشتبه فيه الرابع بالمنطقة القروية “الرملية” والذي يشتبه في تورطه في حيازة وتصريف المسروقات.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهم عن حجز ثلاث دراجات نارية وثلاثة محركات ومجموعة من أجزاء وقطع غيار الدراجات النارية، علاوة على بطاقتين رماديتين وثلاثة إيصالات بيع دراجات نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح أمس الاثنين.

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