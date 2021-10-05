بسبب الجرعة الثالثة …إيمان بطمة تثير الجدل من جديد و تطرح تساؤلات حول نجاعة اللقاح

نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب الجدل الذي أثارته سابقا شقيقة الفنانة دنيا بطمة “إيمان”، أثناء التطعيم بالجرعة الأولى و الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب عدم اقتناعها بنجاعته.

عادت من جديد، لتطرح عدة تساؤلات حول فائدة التطعيم بالجرعة الثالثة، عبر نشرها تدوينة مطولة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات .

و قالت إيمان بطمة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة:”السلام عليكم عندي تساؤل جديد ( بعد ما مالقيتش إجابات مقنعة و منطقية على الأسئلة لي طرحت سابقا)”.

و واصلت :”اللجنة العلمية أكدت في وقت سابق على فعالية اللقاح و النجاعة ديالو و كانو كيقولو جوج جرعات ايخفو من الاعراض علاش دابا تزادت الجرعة الثالثة؟”.

و تابعت :”كاين كلام كيقول أن الفعالية ديال اللقاح هو ستة أشهر و العديد من الناس خرجو في أنحاء العالم و قالوا أيولي اللقاح موسمي و هادشي بدينا كنلمسوه اليوم على أرض الواقع للأسف”.

و أضافت:” سؤالي إذا كان اللقاح مزال قيد الدراسات و التجارب و خاصنا كل مرة نزيدو جرعة ما هي الفائدة من جواز التلقيح للتنقل؟ “.

و استرسلت قائلة :”مع العلم أن الملقح تا هو كيحمل الفيروس و كيعادي الناس؟ شنو الفرق بينو و بين الغير ملقح؟ و شفنا قرار ديال الملاعب بسماح دخول الملقحين فقط لماذا هذا التمييز؟”.

و اختتمت تدوينتها بالآية القرآنية التالية : قال الله تعالى :” الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين”.

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 14 0