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المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع روسيا

2021-10-05 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت السلطات المغربية، تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا، بدءا من يومه الثلاثاء.

وجاء قرار المغرب، بالتعليق المؤقت للرحلات، بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا بروسيا.

وفي منشور لها على موقع “فيسبوك”، أعلنت السفارة الروسية في المغرب، القرار، داعية المسافرين ضمن الرحلات المباشرة بين البلدين إلى الاطلاع على المعطيات والمعلومات المتعلقة برحلاتهم.

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