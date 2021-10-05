رشوة 40 مليون تسقط رئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي في يد الأمن
هبة بريس - الرباط
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، بمدينة بوزنيقة، اعتقلت قبل قليل، البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي.
وذكر ذات المصدر، أن المصالح الأمنية، توصلت بشكاية من مقاول اتهم رئيس الجماعة بمطالبته بتقديم رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم لصالح خدمة.
ومباشرة بعدها، يضيف ذات المصدر، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، حيث ضبطت المبلغ المذكور بحوزة الزايدي وقامت باعتقاله للاستماع إلى أقواله ثم تقديمه للعدالة.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0
3
9 تعليقات
الله الله هذه نزاهة مسيري الجماعات ومن يدور في فلكهم
عين العقل , لماذا يضطر بعض المقاولين إلى ” دفع رشوة ” ؟ إما لتسريع أخد قرار إيجابي لصالحه أو لطلب خدمة أوقرار لا يستحقه قانونيا…لذا ,يكون مستعدا “لشراء القرارأو الرخصة ” المطلوبة بثمن يحدده…وحين يفوق مبلغ “الرشوة ” ذلك الحد……لا يجد أمامه سوى..تقديم شكاية..
هذا المبلغ عن المرتشي عنده معرفة بالقانون وكم من مواطن لا يعرف هذه الأشياء للدفاع عن حقه. لابد من محاربة هذه الحيوانات المفترسة التي من الأسفل إلى الأعلى حتى يشعر المواطن بأمان. انا شخصيا عندما ادخل إلى مكتب تابع للدولة نبضات قلبي ترتفع لأنني أجد أمامي موضويف متوحشين يجعلون امامك جبال من العقبات لنيل حقك المشروع.
السلام عليكم هل هو من عائلة المرحوم احمد الزايدي الصحفي
الراسي والمرتشي نعلة الله عليهم
مغربنا هكذا الله يحفظ السلامة
داخل سخون
سر دين مو الحبس
عمدة الرباط تعين رئيس قسم التعمير من اسوء مهندسي العاصمة بمباركة من الكاتب العام للولاية. لم يعمر طويلا مع العمدة السابق لما يقوم به من ابتزاز للمواطنين اضافة الى انه محال على التقاعد هذه هي الدموقراطية الجديدة للعمدة المحترمة
وماخفي أعظم، هذه فقط شجرة صغيرة تغطي الغابة