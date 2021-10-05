رشوة 40 مليون تسقط رئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي في يد الأمن

هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، بمدينة بوزنيقة، اعتقلت قبل قليل، البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي.

وذكر ذات المصدر، أن المصالح الأمنية، توصلت بشكاية من مقاول اتهم رئيس الجماعة بمطالبته بتقديم رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم لصالح خدمة.

ومباشرة بعدها، يضيف ذات المصدر، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، حيث ضبطت المبلغ المذكور بحوزة الزايدي وقامت باعتقاله للاستماع إلى أقواله ثم تقديمه للعدالة.

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