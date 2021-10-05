جريمة في حق التاريخ والثقافة.. بناء “كيوسكات” بقصر عين أسردون

2021-10-05 / 2:27 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء، تلك التي تعم عددا من النشطاء المغاربة بسبب تداول صور توثق لجريمة في حق التاريخ والثقافة بقصر عين أسردون ببني ملال.

وحسب مصادر محلية، فقد باشرت الجرافات اليوم الثلاثاء، أشغال الحفر، لبناء “كيوسكات” بقصر عين أسردون باقليم بناء ملال .

وفي هذا الصدد، قال الروائي الكبير عبد الكريم الجويطي : “هذا الصباح اكتشفت هذه الجريمة الكبرى في حق معلمة وطنية كانت صورتها في مطلع شريط الترويج للمغرب في سعيه لاحتضان كأس العالم..لا أعرف من فكر في بناء كيوسكات تشوه المعلمة وتحجبها في مدينة خربت بالحوانيت والكيوسكات..أناشد السيد الوالي أن يوقف هذه الكارثة فساحة القصر احتضنت انشطة ثقافية دولية وأدعو الملاليين لقول لا لهذا العبث….”

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