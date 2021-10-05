وفاة الملحن المغربي محمد بلخياط

نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي، صباح يومه الثلاثاء، الملحن المغربي القدير محمد بلخياط بإحدى المصحات الخاصة بالرباط، ، عن عمر ناهز 70 سنة، بعد معاناة مع المرض.

و نعى الإعلامي محمد السراج الضو الفقيد عبر حائطه الفايسبوكي قائلا:”بعد معاناة لبى داعي ربه صباح اليوم بالرباط صديقي وصهري الفنان والملحن سي محمد بالخياط رحمه الله وانا لله وانا اليه راجعون”.

و بدوره الفنان نعمان لحلو نشر تدوينة جاءت كالتالي:”وداعا ايها الفنان ، قلت كلمتك وانصرفت، انتقل لعفو الله الملحن القدير محمد بلخياط، تاركا وراءه إرثا لاماديا من الابداعات الخالدة في تاريخ الأغنية المغربية المعاصرة، انا لله وانا اليه راجعون “.

واشتغل الراحل محمد بلخياط، الذي ولد سنة 1951 بمدينة الرباط، أستاذا بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط لمادتي الموسيقى النظرية (الصولفيج) والعزف على آلة العود، لمدة تزيد عن الأربعين سنة، فضلا عن كونه ملحنا معتمدا لدى الإذاعة الوطنية والجوق الملكي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0