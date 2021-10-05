توقعات بسيطرة التحالف الثلاثي على مقاعد مجلس المستشارين بسوس و الصحراء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يرى مراقبون لانتخابات مجلس المستشارين التي تجرى اليوم 5 أكتوبر الجاري ، أن جل المقاعد المتنافس عليها بجهة سوس ماسة والصحراء ، لن تخرج عن التحالف الثلاثي ( الاحرار .الاستقلال .البام ).

وفي نفس السياق كشفت نفس المصادر ، أن حزب الاحرار وفي إطار التحالف الثلاثي ، لم يقدم أي مرشح للمقعدين المخصصين لغرفة الفلاحة بدائرة جهات سوس ومراكش ودرعة تافيلالت ، بل تم حسمهما مسبقا لفائدة حزبي البام والاستقلال، رغم أن الأحرار قد احتل الرتبة الأولى ب 82 صوتا.

كما أن التحالف بين الأحزاب الثلاثة في فترة تكوين مجلس جهة سوس حسم في أمر المقعدين المخصصين لمجلس جهة سوس ماسة، حيث تقدمت للظفر بهما لائحة الأحرار والبام فيما حجب الاستقلال ترشيحه في هذا الصنف، مقابل دعمه في صنف الفلاحة.

وأما بالنسبة لصنف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، فإن المقاعد الثلاثة محسومة مسبقا، حسب النتائج النهائية للجماعات، ويتعلق الامر بوكلاء لوائح الاحرار والاستقلال والبام، فيما يبقى التنافس بين وكيل لائحة البيجيدي ووصيفة لائحة الأحرار للظفر بالمقعد الرابع المخصص لهذا الصنف.

أما باقي الأصناف يعرف تنافسا بين هيأت المرشحة لهذا الاستحقاق.

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