الصافي تعطي انطلاقة نظام البكالوريوس بسطات

2021-10-05 / 1:49 مساءً
1
محمد منفلوطي_هبة بريس

ترأست الدكتورة خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءا تواصليا خصص لاستقبال الفوج الأول من طلبة البكالوريوس، بحضور أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين في القانون.
وشكل اللقاء حسب الصافي فرصة سانحة لتسليط الضوء على هذا النظام الذي يأتي تنزيلا لورش الإصلاح البيداغوجي، الذي رسم محاور خارطته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في خطاب 20 غشت 2018، من أجل ملاءمة التكوينات مع حاجيات الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وتفعيلا للمقتضيات الواردة في عدة مواد من القانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، من بينها ضرورة الاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية، الانفتاح على التجارب الدولية.

وشددت الصافي على أن الخطوة هي استكمال للجهود المبذولة لتنزيل الورش البيداغوجي الوطني الخاص بسلك البكالوريوس، والذي يعد محطة لتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، مرورا بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وصولا إلى إرساء ركائز مجتمع المعرفة.
وأضافت الصافي، أن الدخول الجامعي لهذه السنة يكتسي طابعا خاصا، زاد من نجاحه التحسن الملحوظ في الحالة الوبائية ببلادنا، داعية في الوقت ذاته كافة الطلبة إلى التعبئة والمزيد من أخذ الاحتياطات في مواجهة فيروس كورونا الذي لازال يعيش بيننا.

ومن جهته أكد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الدكتور نجيب الحجيوي، أن هذا النظام الجديد سيمكن الطلبة من اكتساب القدرات وتقوية تعلماتهم في العديد من اللغات الأجنبية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نظرا للامتيازات التي تميزه من بينها تحديد سنوات الدراسة في أربع سنوات تتوج بحصول الطالب على دبلوم البكالوريوس.
ويشار أن أمزازي كان قد دعا في وقت سابق رؤساء الجامعات المغربية إلى اعتماد وتنزيل نظام البكالوريوس في جميع مؤسسات التعليم العالي، متمثلا في أربع سنوات للدراسة بالنسبة إلى سلك الإجازة كبديل عن ثلاث سنوات المقررة حاليا، وذلك بهدف تجاوز أعطاب النظام البيداغوجي القديم.
كما شدد أمزازي حينها على النظام الجديد يعد فرصة تتيح ملاءمة النظام البيداغوجي مع نظيره بدول العالم، بغرض تحسين ولوج سوق التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة، وتحسين الحركية الدولية للطلبة، بالإضافة إلى تشجيع انفتاح واستقلالية الطلبة بجعلهم فاعلين في تعلماتهم، مع إرساء نظام توجيه نشط بمؤسسات التعليم العالي، وإدماج الكفايات الحياتية والذاتية بالهندسة البيداغوجية، وإلى التعلم والتمكن من اللغات الأجنبية، فضلا عن إدراج نظام الإشهاد بالخصوص في اللغات الأجنبية، وتشجيع العمل الشخصي، وتنمية تعزيز القدرات الرقمية للطالب، وإلى الانفتاح على حقول معرفية أخرى، وكذا وضع نظام الأرصدة القياسية للمحافظة على المكتسبات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of في يومهم العالمي.. أمزازي ل”المدرسين”: نشيد ونقدر مجهوداتكم

في يومهم العالمي.. أمزازي ل”المدرسين”: نشيد ونقدر مجهوداتكم

2021-10-05 / 11:51 صباحًا
Photo of سطات… لجان التتبع والمواكبة تواصل جولاتها بالمؤسسات التعليمية

سطات… لجان التتبع والمواكبة تواصل جولاتها بالمؤسسات التعليمية

2021-10-05 / 10:46 صباحًا
Photo of منحة “تيسير”.. وزارة التربية الوطنية تكشف موعد صرف الدعم المالي المخصص لأسر التلاميذ

منحة “تيسير”.. وزارة التربية الوطنية تكشف موعد صرف الدعم…

2021-10-04 / 1:19 مساءً
Photo of تزامنا وبداية الدراسة.. التلاميذ يواصلون الإقبال على مراكز التلقيح

تزامنا وبداية الدراسة.. التلاميذ يواصلون الإقبال على مراكز التلقيح

2021-10-03 / 7:56 مساءً

اكادير : وزارة التعليم تدخل على خط فضيحة مباريات…

2021-10-03 / 4:22 مساءً
Photo of وزارة التعليم تقرر فتح الأحياء الجامعية لاستقبال الطلبة

وزارة التعليم تقرر فتح الأحياء الجامعية لاستقبال الطلبة

2021-10-02 / 8:04 مساءً
Photo of القنيطرة.. مُؤسسة تعليمية تَستقبل التّلاميذ بروائح كريهة وفُقاعات مَجاري المِياه

القنيطرة.. مُؤسسة تعليمية تَستقبل التّلاميذ بروائح كريهة وفُقاعات مَجاري…

2021-10-02 / 4:58 مساءً
Photo of “التعليم” تعلن عن بداية بث برنامج إذاعي لتعلم اللغة الانجليزية

“التعليم” تعلن عن بداية بث برنامج إذاعي لتعلم اللغة…

2021-10-02 / 2:15 مساءً
Photo of مع بداية الموسم الدراسي.. “أساتذة التعاقد” يستأنفون احتجاجاتهم

مع بداية الموسم الدراسي.. “أساتذة التعاقد” يستأنفون احتجاجاتهم

2021-10-02 / 12:23 مساءً
Photo of أزيد من 4 ملايين و700 ألف مستفيد من مبادرة “مليون محفظة”

أزيد من 4 ملايين و700 ألف مستفيد من مبادرة…

2021-10-02 / 9:23 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق