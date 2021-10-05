مجلس المستشارين

مجلس المستشارين ..20 لائحة تنافس على 12 مقعدا بجهة الشمال

2021-10-05 / 1:43 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تجري اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تعد آخر محطة ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها بلادنا ، حيث تنافس 20 لائحة ترشيح، تمثل هيئات سياسية ومهنية، على 12 مقعدا بمجلس المستشارين، مخصصا لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

اللوائح المرشحة تمثل هيئات الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، والمجلس الجهوي، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصيد البحري، و ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين.

ووفق دستور 2011، أصبح المجلس يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، ما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين، كما أن لمجلس المستشارين الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالمجالس الترابية المغربية باعتباره امتداداً لها. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنوات ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد

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تعليق واحد

  1. ماذا سيغير هذا من واقع المغاربة؟
    مجلس المستشارين ولد في ظروف معينة و أصبح بعد ذلك ريعا و ثقلا على كاهل الدولة.

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