الإمارات تسمح بدخول الإسرائيليين أراضيها دون تأشيرة

2021-10-05 / 12:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقالت الوزيرة أييليت شاكيد إن الإسرائيليين والإماراتيين سيكونون قادرين على السفر إلى دول بعضهم البعض بدون تأشيرة اعتبارا من يوم الأحد، 10 أكتوبر الجاري.

وبذلك، لن يحتاج السياح الإسرائيليون وأولئك الذين يسافرون إلى الإمارات العربية المتحدة بغرض التجارة إلى تأشيرات لدخول البلاد.

أما أولئك الذين يخططون للدراسة أو العمل أو التطوع في الإمارات، أو الذين يسافرون لأسباب دينية، سيظلون بحاجة إلى تأشيرة.

وإذا استمرت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الانخفاض، تخطط إسرائيل للسماح للسياح الذين تم تطعيمهم بدخول إسرائيل في نهاية شهر أكتوبر.

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