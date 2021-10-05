البرلمان المغربي

اليوم الثلاثاء.. تنظيم انتخابات أعضاء مجلس المستشارين

2021-10-05 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تنظم اليوم الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بعد إجراء انتخابات 8 سبتمبر الماضي، التي أفرزت أعضاء مجلس النواب.

وتفتح مكاتب التصويت في الساعة الثانية بعد الزوال، وتغلق في الساعة السادسة مساء، ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن النتائج الليلة.

وسيتم، خلال هذه العملية، انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون مجلس المستشارين وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية، وثمانية (8) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وهي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

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