إسبانيا .. العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من جزيرة مايوركا

هبة بريس - وكالات

أفادت السلطات الإسبانية بأنه تم العثور على جثث 17 مهاجرا بالقرب من سواحل جزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب”، نقلا عن السلطات المحلية، إلى أنه تم إنقاذ 14 مهاجرا أيضا.

ورصدهم طاقم أحد اليخوت في المنطقة، وتوجهت إلى المكان سفن هيئة الإغاثة البحرية والحرس المدني الإسباني.

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