“خطأ في تغييرات الإعدادات”.. “فيسبوك” يكشف عن سبب عطله

2021-10-05 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع “فيسبوك” أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل”.

في الوقت نفسه أكدت شركة “فيسبوك” أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع “إنستغرام” و”واتساب” عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.

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‫18 تعليقات

  9. ثمانيةساعات توقف العالم ياحصراه على يوم الفناء يوم لاينفع لا مال ولا بنون ولا فايسبوك ولا واتساب ولا غيرها .. الرجوع الى الله.هو الدائم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.

  10. الفايسبوك والواتساب خرب عقول الكبار والصغار .حتى القراءة الكتب اندثرت وكان من ورائها الفايسبوك .ابنائنا وبناتنا حتى النوم الصحي سرق منهم إذن انا في رأي مقاطعته بصفة نهائية بدون رجعة.

  13. الفيسبوك عالم المعرفية والابداع والشهرة والاشاعات كل شيء موجود في هذآ العالم الفيسبوكي ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  15. المشكل الغويص هو ان ابنائنا وبناتنا لم يستغلوا الفيسبوك في الأشياء التي تعود لهم بالنفع والاستفادة منه ماعادا ضياع الوقت والتفهات التي لا محل لها من الإعراب.

  18. البارحة كنا على اعصابنا عندما انقطع الفايسبوك وكذا الواتساب وغيرهم من الوسائل الإجتماعية .وعند رجوعه رجعت الابتسامات في وجوهنا .

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