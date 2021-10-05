“خطأ في تغييرات الإعدادات”.. “فيسبوك” يكشف عن سبب عطله
هبة بريس - وكالات
أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع “فيسبوك” أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.
وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل”.
في الوقت نفسه أكدت شركة “فيسبوك” أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع “إنستغرام” و”واتساب” عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.
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18 تعليقات
المشكل الكبير ان ابنائنا وبناتنا لم يستغلوا الفيسبوك في الأشياء التي ترجع لهم بالنفع للاسف الشديد..
اعتقد ان عالم الفيسبوك عالم الترفيه عند بعض الأشخاص ولكن العكس صحيح …..
الفيسبوك عالم الترفيه ولكن العكس صحيح يجب ان نستغلوه في الايجابيات أكثر من السلبيات .
يجب علينا ان نستفيد ونكتسب منه المعلومات الإيجابية لانه عالم التواصل بين المجتمعات الإسلامية والغربية …
الفيسبوك أصبح عند بعض الأشخاص مثل الخبز وشرب الماء لا يستغي عنهما اصبحوا به مدمنين عليه
في نظري ان الواتساب اوالفيسبوك وغيرها من الوسائل الإجتماعية ماعدا ضياع الوقت والتفهات الخاوية .وقفة واحدة دمرت الإقتصاد .
أتكلم عن نفسي يريت لو تركوه بصفة نهائية لأنه دمر عقول الشباب حتى الأخلاق فسدت من خلال العراء وقلة الحياء وقلت التربية.
مستحيل الاستغناء وانتهى الكلام..
ثمانيةساعات توقف العالم ياحصراه على يوم الفناء يوم لاينفع لا مال ولا بنون ولا فايسبوك ولا واتساب ولا غيرها .. الرجوع الى الله.هو الدائم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.
الفايسبوك والواتساب خرب عقول الكبار والصغار .حتى القراءة الكتب اندثرت وكان من ورائها الفايسبوك .ابنائنا وبناتنا حتى النوم الصحي سرق منهم إذن انا في رأي مقاطعته بصفة نهائية بدون رجعة.
هل الكلي متفق معي بان الفايسبوك يجب ازاحته من طريق ابنائنا وبناتنا واللجوء إلى الطريق الصواب.
عند توقف الفايسبوك البارحة مثل الأم عندما تفطم ابنها من الرضاعة.هكذا كان الحال البارحةههههههههههههههههههههههههههههههههه.
الفيسبوك عالم المعرفية والابداع والشهرة والاشاعات كل شيء موجود في هذآ العالم الفيسبوكي ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
على الاقل يتوقف في المجتمعات الإسلامية .لأنه من أجله تركوا الصلاة ابنائنا وبناتنا حسبي الله ونعم الوكيل من أظهر الفايسبوك ..
المشكل الغويص هو ان ابنائنا وبناتنا لم يستغلوا الفيسبوك في الأشياء التي تعود لهم بالنفع والاستفادة منه ماعادا ضياع الوقت والتفهات التي لا محل لها من الإعراب.
تمانية ساعات دمرت العالم بأكمله في الإقتصاد خسر المليارات وما حسبك عند قطعه بصفة نهائية.
تمانية ساعات جعلت العالم أسوأ أوقات عاشها البارحة. كأنه فقد احد من أسرته.ههههههه
البارحة كنا على اعصابنا عندما انقطع الفايسبوك وكذا الواتساب وغيرهم من الوسائل الإجتماعية .وعند رجوعه رجعت الابتسامات في وجوهنا .