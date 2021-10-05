“خطأ في تغييرات الإعدادات”.. “فيسبوك” يكشف عن سبب عطله
هبة بريس - وكالات
أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع “فيسبوك” أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.
وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل”.
في الوقت نفسه أكدت شركة “فيسبوك” أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع “إنستغرام” و”واتساب” عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.
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8 تعليقات
المشكل الكبير ان ابنائنا وبناتنا لم يستغلوا الفيسبوك في الأشياء التي ترجع لهم بالنفع للاسف الشديد..
اعتقد ان عالم الفيسبوك عالم الترفيه عند بعض الأشخاص ولكن العكس صحيح …..
الفيسبوك عالم الترفيه ولكن العكس صحيح يجب ان نستغلوه في الايجابيات أكثر من السلبيات .
يجب علينا ان نستفيد ونكتسب منه المعلومات الإيجابية لانه عالم التواصل بين المجتمعات الإسلامية والغربية …
الفيسبوك أصبح عند بعض الأشخاص مثل الخبز وشرب الماء لا يستغي عنهما اصبحوا به مدمنين عليه
في نظري ان الواتساب اوالفيسبوك وغيرها من الوسائل الإجتماعية ماعدا ضياع الوقت والتفهات الخاوية .وقفة واحدة دمرت الإقتصاد .
أتكلم عن نفسي يريت لو تركوه بصفة نهائية لأنه دمر عقول الشباب حتى الأخلاق فسدت من خلال العراء وقلة الحياء وقلت التربية.
مستحيل الاستغناء وانتهى الكلام..