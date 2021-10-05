ماراطون الرمال.. وفاة مشارك إثر تعرضه لنوبة قلبية

2021-10-05 / 9:32 صباحًا
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هبة بريس

أعربت لجنة تنظيم ماراطون الرمال عن الأسى لوفاة مشارك من جنسية فرنسية، الاثنين، خلال الدورة ال35 لهذه التظاهرة الرياضية، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وذكر المنظمون في بلاغ أن المنافس الذي يناهز سنه الخمسين ، كان قد استوفى جميع الشروط الطبية القبلية للمشاركة في السباق، ونجح في إنهاء المرحلة الأولى دون اللجوء للخدمة الطبية.

وأفاد المصدر ذاته أنه بعد شعور المشارك بالإعياء وسط الكثبان الرملية لمرزوكة، تم إسعافه على الفور من طرف طبيبين آخرين يخوضان غمار السباتق، والذين قاما بتشغيل زر طلب النجدة عبر الجهاز الخاص به، وباشرا بروتوكول الإنعاش القلبي، قبل وصول المدير الطبي للتظاهرة إلى مكان الحادث عبر طائرة مروحية ليتولى عملية الإسعاف ، مسجلا أنه بعد مضي 45 دقيقة على بدء عملية الإنعاش فارق المشارك الحياة.

وأضاف البلاغ أن “مدير السباق باتريك باور وأسرة ماراطون الرمال يعربون عن تعازيهم الحارة لذويه”.

وحسب المنظمين، فإن حالة الوفاة هاته، هي الثالثة التي يسجلها ماراطون الرمال على مدى 35 دورة.

وخلص البلاغ إلى أنه ” تقديرا لجميع الأشخاص الذين انخرطوا بحماس في هذه المغامرة، قررت اللجنة المنظمة مواصلة السباق”، مبرزا أنه”سيتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المرحلة الثالثة”.

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