نشطاء يتهكمون على كابرانات الجزائر: “ياكما المغرب هو سبب توقف الفايسبوك”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد عودة موقع فايسبوك للاشتغال في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بعد توقف دام لساعات، انتشرت مجموعة من التدوينات الساخرة و المتهمكة على نظام العسكر الجزائري.
و كتب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تدوينات مختلفة يسخرون فيها من نظام تبون و شنقريحة و كابرانات العسكر الحاكم في الجارة الشرقية.
و كتب أحد النشطاء: “اليوم ولا غدا يخرج بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية يعلق على واقعة تعطل فايسبوك و واتساب و بحال والو يقولو المغرب هو السبب عاوتاني”.
و أضاف آخر ساخرا: “تبون يحرر البيان الجديد، و مفاده بأن المغرب يواصل استفزاز الجزائر بقطع الفايسبوك و الواتساب عنهم”.
و كتب ناشط ثالث:” عاجل، تسريب لبيان تبون القادم، المغرب قطع علينا يا خو الفايسبوك و واتساب بعدما قطعت عليهم الجزائر المجال الجوي و العلاقات الديبلوماسية”.
و تجدر الإشارة إلى أن النظام الجزائري العسكري الحاكم تحول لأضحوكة العالم بسبب مواقفه التي تدل على حالة الإفلاس الفكري و التخبط التي وصل لها حكام قصر المرادية و هو ما جعل رئيس فرنسا يتهكم بدوره على الجارة الشرقية و مسؤوليها.
4 تعليقات
تذكرو ايات الله عز و جل
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
هم في صالحهم عدم استعماله بل سيقولون ان المغرب هو من عمل على إرجاعه لدعم الحراك غدا الثلاثاء
في انتظار اجتماع مجلس الامن الجزائري.للخروج بقرار قطع ماهو مقطوع.
لا غرابة ولا مستحيل عند النظام في الجزائر لاتهام المغرب ان يكون وراء وقف الفيسبوك على الصعيد العالمي كما جرت العادة مع نظام كبرنات جارة السوء مع المغرب في اكاذيب غريبة في كل شيء.حتى في حبس المطر .و وقوع الزلازل والبراكين الى اتفه الامور.داعية الن المغرب هو من يقف وراء كل هذه المصائب.يا لها من غباوة ومن مهزلة لذى هذا النظام.الذي سلط على رقاب الجزاءريين خاصة.وليس المغاربة الذين هم داما بالمرصاد لهذا النظام العسكري الفاسد.