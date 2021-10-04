نشطاء يتهكمون على كابرانات الجزائر: “ياكما المغرب هو سبب توقف الفايسبوك”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد عودة موقع فايسبوك للاشتغال في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بعد توقف دام لساعات، انتشرت مجموعة من التدوينات الساخرة و المتهمكة على نظام العسكر الجزائري.

و كتب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تدوينات مختلفة يسخرون فيها من نظام تبون و شنقريحة و كابرانات العسكر الحاكم في الجارة الشرقية.

و كتب أحد النشطاء: “اليوم ولا غدا يخرج بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية يعلق على واقعة تعطل فايسبوك و واتساب و بحال والو يقولو المغرب هو السبب عاوتاني”.

و أضاف آخر ساخرا: “تبون يحرر البيان الجديد، و مفاده بأن المغرب يواصل استفزاز الجزائر بقطع الفايسبوك و الواتساب عنهم”.

و كتب ناشط ثالث:” عاجل، تسريب لبيان تبون القادم، المغرب قطع علينا يا خو الفايسبوك و واتساب بعدما قطعت عليهم الجزائر المجال الجوي و العلاقات الديبلوماسية”.

و تجدر الإشارة إلى أن النظام الجزائري العسكري الحاكم تحول لأضحوكة العالم بسبب مواقفه التي تدل على حالة الإفلاس الفكري و التخبط التي وصل لها حكام قصر المرادية و هو ما جعل رئيس فرنسا يتهكم بدوره على الجارة الشرقية و مسؤوليها.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1