نشطاء يتهكمون على كابرانات الجزائر: “ياكما المغرب هو سبب توقف الفايسبوك”

2021-10-04 / 11:43 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد عودة موقع فايسبوك للاشتغال في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بعد توقف دام لساعات، انتشرت مجموعة من التدوينات الساخرة و المتهمكة على نظام العسكر الجزائري.

و كتب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تدوينات مختلفة يسخرون فيها من نظام تبون و شنقريحة و كابرانات العسكر الحاكم في الجارة الشرقية.

و كتب أحد النشطاء: “اليوم ولا غدا يخرج بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية يعلق على واقعة تعطل فايسبوك و واتساب و بحال والو يقولو المغرب هو السبب عاوتاني”.

و أضاف آخر ساخرا: “تبون يحرر البيان الجديد، و مفاده بأن المغرب يواصل استفزاز الجزائر بقطع الفايسبوك و الواتساب عنهم”.

و كتب ناشط ثالث:” عاجل، تسريب لبيان تبون القادم، المغرب قطع علينا يا خو الفايسبوك و واتساب بعدما قطعت عليهم الجزائر المجال الجوي و العلاقات الديبلوماسية”.

و تجدر الإشارة إلى أن النظام الجزائري العسكري الحاكم تحول لأضحوكة العالم بسبب مواقفه التي تدل على حالة الإفلاس الفكري و التخبط التي وصل لها حكام قصر المرادية و هو ما جعل رئيس فرنسا يتهكم بدوره على الجارة الشرقية و مسؤوليها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد طعن تقدم به أيت منا.. المحكمة تلغي انتخاب رئيس عين حرودة

بعد طعن تقدم به أيت منا.. المحكمة تلغي انتخاب…

2021-10-04 / 11:26 مساءً
Photo of بنكيران يفوز برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء

بنكيران يفوز برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء

2021-10-04 / 6:45 مساءً
Photo of مجلة الجيش الجزائري تواصل خرافاتها: “المغرب أغرق بلدنا بالجواسيس والمخدرات”

مجلة الجيش الجزائري تواصل خرافاتها: “المغرب أغرق بلدنا بالجواسيس…

2021-10-04 / 6:14 مساءً
Photo of غرفة الصيد البحري المتوسطية..قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “ذو طابع سياسي”

غرفة الصيد البحري المتوسطية..قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “ذو طابع…

2021-10-04 / 2:56 مساءً
Photo of الناخبون الكبار يختارون غدا الثلاثاء أعضاء مجلس المستشارين

الناخبون الكبار يختارون غدا الثلاثاء أعضاء مجلس المستشارين

2021-10-04 / 2:05 مساءً
Photo of ندوة صحفية لأنصار لشكر تتحول لحلبة ملاكمة

ندوة صحفية لأنصار لشكر تتحول لحلبة ملاكمة

2021-10-04 / 10:42 صباحًا
Photo of حكومة الأحزاب الثلاثة …مرحلة التحول التي أنهت عشرية العدالة و التنمية

حكومة الأحزاب الثلاثة …مرحلة التحول التي أنهت عشرية العدالة…

2021-10-03 / 10:39 مساءً
Photo of بمجلس الأمن.. غوتيريس يستعرض المكاسب الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية

بمجلس الأمن.. غوتيريس يستعرض المكاسب الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في…

2021-10-03 / 10:11 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. دبلوماسي: إسبانيا مدعوة لدعم مبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. دبلوماسي: إسبانيا مدعوة لدعم مبادرة الحكم الذاتي

2021-10-03 / 9:24 مساءً
Photo of “طاحت الصمعة علقو الماروك”.. مغاربة يسخرون من قرارات تبون

“طاحت الصمعة علقو الماروك”.. مغاربة يسخرون من قرارات تبون

2021-10-03 / 8:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق