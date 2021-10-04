بعد طعن تقدم به أيت منا.. المحكمة تلغي انتخاب رئيس عين حرودة

2021-10-04 / 11:26 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء انتخاب رئيس مجلس جماعة عين حرودة و ذلك بعد طعن تقدم به التجمعي هشام أيت منا.

و قضت إدارية البيضاء بإلغاء انتخاب المرشح محمد الضاوي لعضوية و رئاسة المجلس الجماعي لعين حرودة، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك.

و استند هشام أيت منا منسق الأحرار بالمنطقة لكون الضاوي قد ترشح للانتخابات بألوان الأصالة و المعاصرة بينما لم يقم بتقديم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.

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تعليق واحد

  1. لقد شرشمه التجمعتي ايت منا من لا يعرف القانون فلا يستحق له أن ينتخب لمنصب .ما من الاحسن ان يبتعد عن السياسة وترك الناس لمن يعرف كيف تسير الامور. هذا السيد الضاوي فهو لا يقشع شيئا في اموره قبل امور الساكنة.

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