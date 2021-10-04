بعد طعن تقدم به أيت منا.. المحكمة تلغي انتخاب رئيس عين حرودة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء انتخاب رئيس مجلس جماعة عين حرودة و ذلك بعد طعن تقدم به التجمعي هشام أيت منا.

و قضت إدارية البيضاء بإلغاء انتخاب المرشح محمد الضاوي لعضوية و رئاسة المجلس الجماعي لعين حرودة، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك.

و استند هشام أيت منا منسق الأحرار بالمنطقة لكون الضاوي قد ترشح للانتخابات بألوان الأصالة و المعاصرة بينما لم يقم بتقديم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0