بعد طعن تقدم به أيت منا.. المحكمة تلغي انتخاب رئيس عين حرودة

2021-10-04 / 11:26 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء انتخاب رئيس مجلس جماعة عين حرودة و ذلك بعد طعن تقدم به التجمعي هشام أيت منا.

و قضت إدارية البيضاء بإلغاء انتخاب المرشح محمد الضاوي لعضوية و رئاسة المجلس الجماعي لعين حرودة، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك.

و استند هشام أيت منا منسق الأحرار بالمنطقة لكون الضاوي قد ترشح للانتخابات بألوان الأصالة و المعاصرة بينما لم يقم بتقديم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.

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