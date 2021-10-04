نيويورك تايمز: “طاقم مصغر من فايسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا”

هبة بريس ـ متابعة

مازال العالم ينتظر توضيحات بخصوص التوقف المفاجئ لموقع و تطبيق فايسبوك.

و في هذا الصدد، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن طاقما مصغرا من فيسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا.

وأضافت الصحيفة ان مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.

و لم يصدر لحدود الساعة أي موقف رسمي من إدارة فايسبوك عدا ما قاله البنتاغون بكون الأمر يحتمل أن له علاقة بتهديد أمني.

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