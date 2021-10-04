نيويورك تايمز: “طاقم مصغر من فايسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا”

2021-10-04 / 11:08 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة

مازال العالم ينتظر توضيحات بخصوص التوقف المفاجئ لموقع و تطبيق فايسبوك.

و في هذا الصدد، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن طاقما مصغرا من فيسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا.

وأضافت الصحيفة ان مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.

و لم يصدر لحدود الساعة أي موقف رسمي من إدارة فايسبوك عدا ما قاله البنتاغون بكون الأمر يحتمل أن له علاقة بتهديد أمني.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد توقف لساعات.. واتساب وفايسبوك يعودان للعمل من جديد

بعد توقف لساعات.. واتساب وفايسبوك يعودان للعمل من جديد

2021-10-04 / 11:14 مساءً
Photo of قراصنة مجهولون يعرضون بيانات أكثر من مليار ونصف مستخدم فايسبوك للبيع

قراصنة مجهولون يعرضون بيانات أكثر من مليار ونصف مستخدم…

2021-10-04 / 10:15 مساءً
Photo of ”البانتاغون“ يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف مواقع التواصل الاجتماعي

”البانتاغون“ يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف…

2021-10-04 / 9:45 مساءً
Photo of أسهم شركة فايسبوك تتراجع بشكل غير مسبوق في البورصة

أسهم شركة فايسبوك تتراجع بشكل غير مسبوق في البورصة

2021-10-04 / 9:39 مساءً
Photo of العثور على مقبرة جماعية بليبيا وانتشال عشرات الجثت المجهولة

العثور على مقبرة جماعية بليبيا وانتشال عشرات الجثت المجهولة

2021-10-04 / 8:46 مساءً
Photo of بريطانيا تعتبر خروجها من الاتحاد الأوروبي مربحا وتعلن خفض الضرائب

بريطانيا تعتبر خروجها من الاتحاد الأوروبي مربحا وتعلن خفض…

2021-10-04 / 7:08 مساءً
Photo of مؤرخ اسباني : الجزائر “ملاذ” إرهابيي “البوليساريو” و”إيتا”

مؤرخ اسباني : الجزائر “ملاذ” إرهابيي “البوليساريو” و”إيتا”

2021-10-04 / 4:47 مساءً
Photo of الجزائر: حزب يندد ب”الانزلاق نحو الجحيم” لشرائح واسعة من المواطنين

الجزائر: حزب يندد ب”الانزلاق نحو الجحيم” لشرائح واسعة من…

2021-10-04 / 4:28 مساءً
Photo of الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك عبد الله في الخارج ليست سرا

الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك عبد الله في الخارج…

2021-10-04 / 12:49 مساءً
Photo of أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

2021-10-04 / 11:22 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق