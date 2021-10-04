”البانتاغون“ يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف مواقع التواصل الاجتماعي

2021-10-04 / 9:45 مساءً
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هبة بريس – وكالات

قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إنها تحقق حالياً في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وأكد “البنتاغون” أنه “يتم النظر حالياً في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف عمل منصات التواصل الاجتماعي في العالم”.

البيت الأبيض علق بدوره على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إنّ “منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنّ “مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية”.

وشهدت خدمات كل من  فيسبوك وانستغرام بالإضافة إلى واتساب انقطاعاً في الخدمة اليوم الاثنين، أثّر على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم وكبد مجموعة من الشركات خسائر مالية كبيرة.

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تعليق واحد

  1. هم يعلمون ماهو السبب. لذا فهم لايبوحون دائما بما يجري وراء الكواليس.ولقد سمعنا في أسبوع ماضي انه ستكون موجة مغناطيسية ترسلها الشمس تأثر على الانترنت…

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