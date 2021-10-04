أسهم شركة فايسبوك تتراجع بشكل غير مسبوق في البورصة
هبة بريس ـ وكالات
انعكس تأثير العطل الذي أصاب موقع فايسبوك على تعاملاته المالية بشكل سريع، حيث شهدت أسهم الشركة انخفاضا غير مسبوق تزامنا و المشكل التقني الذي أوقف العمل بالتطبيق.
و في هذا الصدد، سجلت شركة فايسبوك خسارة فادحة في رقم معاملاتها ساعات فقط بعد العطل الذي أصاب الموقع و التطبيق.
و حسب موقع ماركت ووتش المتخصص، فقد سجلت أسهم شركة فايسبوك اليوم تراجعا بنسبة 5.63 في المائة.
و بحسب ذات الموقع الأمريكي فقد بلغت أسهم الشركة 323 دولارا للسهم الواحد، و هو أكثر انخفاض يسجل في أسهم الشركة منذ مدة طويلة.
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