أسهم شركة فايسبوك تتراجع بشكل غير مسبوق في البورصة

2021-10-04 / 9:39 مساءً
0

هبة بريس ـ وكالات

انعكس تأثير العطل الذي أصاب موقع فايسبوك على تعاملاته المالية بشكل سريع، حيث شهدت أسهم الشركة انخفاضا غير مسبوق تزامنا و المشكل التقني الذي أوقف العمل بالتطبيق.

و في هذا الصدد، سجلت شركة فايسبوك خسارة فادحة في رقم معاملاتها ساعات فقط بعد العطل الذي أصاب الموقع و التطبيق.

و حسب موقع ماركت ووتش المتخصص، فقد سجلت أسهم شركة فايسبوك اليوم تراجعا بنسبة 5.63 في المائة.

و بحسب ذات الموقع الأمريكي فقد بلغت أسهم الشركة 323 دولارا للسهم الواحد، و هو أكثر انخفاض يسجل في أسهم الشركة منذ مدة طويلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of قراصنة مجهولون يعرضون بيانات أكثر من مليار ونصف مستخدم فايسبوك للبيع

قراصنة مجهولون يعرضون بيانات أكثر من مليار ونصف مستخدم…

2021-10-04 / 10:15 مساءً
Photo of ”البانتاغون“ يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف مواقع التواصل الاجتماعي

”البانتاغون“ يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف…

2021-10-04 / 9:45 مساءً
Photo of العثور على مقبرة جماعية بليبيا وانتشال عشرات الجثت المجهولة

العثور على مقبرة جماعية بليبيا وانتشال عشرات الجثت المجهولة

2021-10-04 / 8:46 مساءً
Photo of بريطانيا تعتبر خروجها من الاتحاد الأوروبي مربحا وتعلن خفض الضرائب

بريطانيا تعتبر خروجها من الاتحاد الأوروبي مربحا وتعلن خفض…

2021-10-04 / 7:08 مساءً
Photo of مؤرخ اسباني : الجزائر “ملاذ” إرهابيي “البوليساريو” و”إيتا”

مؤرخ اسباني : الجزائر “ملاذ” إرهابيي “البوليساريو” و”إيتا”

2021-10-04 / 4:47 مساءً
Photo of الجزائر: حزب يندد ب”الانزلاق نحو الجحيم” لشرائح واسعة من المواطنين

الجزائر: حزب يندد ب”الانزلاق نحو الجحيم” لشرائح واسعة من…

2021-10-04 / 4:28 مساءً
Photo of الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك عبد الله في الخارج ليست سرا

الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك عبد الله في الخارج…

2021-10-04 / 12:49 مساءً
Photo of أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

2021-10-04 / 11:22 صباحًا
Photo of الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود

الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود

2021-10-04 / 11:12 صباحًا
Photo of أثيوبيا.. تنصيب أبي أحمد لولاية جديدة

أثيوبيا.. تنصيب أبي أحمد لولاية جديدة

2021-10-04 / 10:25 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق