أسهم شركة فايسبوك تتراجع بشكل غير مسبوق في البورصة

هبة بريس ـ وكالات

انعكس تأثير العطل الذي أصاب موقع فايسبوك على تعاملاته المالية بشكل سريع، حيث شهدت أسهم الشركة انخفاضا غير مسبوق تزامنا و المشكل التقني الذي أوقف العمل بالتطبيق.

و في هذا الصدد، سجلت شركة فايسبوك خسارة فادحة في رقم معاملاتها ساعات فقط بعد العطل الذي أصاب الموقع و التطبيق.

و حسب موقع ماركت ووتش المتخصص، فقد سجلت أسهم شركة فايسبوك اليوم تراجعا بنسبة 5.63 في المائة.

و بحسب ذات الموقع الأمريكي فقد بلغت أسهم الشركة 323 دولارا للسهم الواحد، و هو أكثر انخفاض يسجل في أسهم الشركة منذ مدة طويلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0