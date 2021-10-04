في إطار برنامج “كوفاكس”.. جرعات جديدة من اللقاح تصل المغرب

2021-10-04 / 9:18 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز مخزونه من لقاحات كورونا بعدما قرر تنويع مصادر التموين و ذلك لتأمين عملية التلقيح الوطنية التي تسير لحدود الساعة في ظروف مثالية.

و في هذا الصدد، توصلت المملكة اليوم بشحنة جديدة من جرعات اللقاح الخاص بكوفيد 19 و ذلك ضمن إطار برنامج كوفاكس.

و توصل المغرب اليوم الاثنين بشحنة من اللقاحات تقدر بمليون و273 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، توصل بها المغرب في إطار برنامج كوفاكس.

و مباشرة فور وصولها مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تم نقل الكمية المتوصل بها لمركز التثليج قبل توزيعها على مختلف مراكز التلقيح بالمغرب.

و ما يزال تموين المغرب باللقاحات مستمرا حيث يتوقع وصول كميات جديدة خلال الأيام المقبلة.

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