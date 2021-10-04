بعد عطل فايسبوك و واتساب.. المغاربة يهاجرون لتيليغرام وإدارة التطبيق ترد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن طالت مدة الانتظار دون أن يتم حل مشكل العطل الذي أصاب تطبيقات الفايسبوك و ماسنجر و واتساب و انستغرام، لجأ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لتطبيق تيليغرام.

و شهدت منصات تحميل التطبيقات إقبالا كثيفا على تنزيل تطبيق تيليغرام، و كان المغاربة من بين الجنسيات الأكثر تحميلا له خلال الساعات القليلة الماضية.

و يقدم تطبيق تيليغرام خدمات شبيهة نسبيا بالتطبيقات المعطلة و هو ما سمح لفئة كبيرة من المغاربة بالتواصل مع مقربيهم و أصدقائهم و كذا استغلالها في الشق المهني.

و تفاعلت إدارة تيليغرام مع الإقبال الكثيف على تطبيقها خلال الساعات الأخيرة ، حيث قدمت تفسيرا وراء الصعوبات التي واجهها مستخدمو التطبيق في ولوج المنصة.

و أكدت إدارة تيليغرام، عبر حساب التطبيق في تويتر، بأن بطء التطبيق راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين الذين هاجروا من واتساب و فايسبوك نحو تطبيقها.

و قالت الشركة المشرفة على تيليغرام في صفحتها الرسمية: “نحاول الحفاظ على إيقاع الاشتغال حتى نتمكن من الترحيب بالجميع، وهناك الكثير منهم بالتأكيد”.

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