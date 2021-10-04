الوضع الوبائي بالمغرب.. جهة واحدة لا تزال في المستوى الأحمر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأ الوضع الوبائي بالمغرب منذ مدة في الاستقرار تدريجيا حيث انخفضت نسب الحالات المصابة الجديدة و عدد الوفيات و الحالات الحرجة.

و في هذا الصدد، أوضح معاد المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة أن الوضع الوبائي في المغرب يتحسن أكثر فأكثر، والمنحى النزولي يستمر دون مفاجآت غير سارة منذ سبعة أسابيع.

و أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة أن هناك جهة واحدة بالمملكة لا تزال في المستوى الأحمر من الوباء حيث أنه من بين 12 جهة في المغرب هناك 4 جهات في المستوى الأخضر، وسبع جهات في المستوى البرتقالي و جهة واحدة فقط في المستوى الأحمر.

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