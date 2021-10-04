عطل مواقع التواصل الاجتماعي يكبد شركات كبرى خسائر فادحة
هبة بريس ـ متابعة
تعطلت خدمات مجموعة من مواقع وتطبيقات التواصل العالمية، اليوم الاثنين و هو ما شل حركة التواصل حول العالم.
ووفقا لموقع “داون ديتيكتور”، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.
تعطل مواقع التواصل الاجتماعي لساعات تسبب في خسائر فادحة بملايين الدولارات لمجموعة من الشركات التي تعتمد على هاته التطبيقات في عملها.
و أشارت تقارير إعلامية اقتصادية إلى أن شركات كبرى تضررت من تعطل مواقع الفايسبوك و انستغرام و واتساب، حيث أكدت أن خدمات عدد من الشركات توقفت بسبب توقف مواقع التواصل الاجتماعي.
و إلى حدود الساعة لم يتضح رسميا سبب العطل الذي شل مواقع التواصل الاجتماعي عالميا، حيث اكتفت إدارة فايسبوك من خلال تغريدة لها بموقع تويتر بالتأكيد على أن هناك عطل و سيتم حل المشكل في الساعات القادمة.
9 تعليقات
خير الكلام ما قل ودل نتمنا ان تكون اخر جرعة انشاالله والشفاء للجميع انشاالله وان يرفع الله عنا هدا الوباء
يجب توضيح هذا العطب الطارئ واصلاحه قبل فوات الأوان. .
تهنينا
ههههههه بارك من لكذوب ذاك شيء مقصود ومايحاك في الخفاء غير مفهوم لكن كيد الشيطان ضعيف كبيركم ياعبدت الشيطان
هناك موقعه تركي يشببهه واكثر امانا…لكن يجب على اصدقائك كذلك تحميله..bip التركي
من جهتي والله ثم بالله ثم تالله لو اوتاوا تلك التطبيقات سيكون أفضل جرعة تاخذها ساكنة المعمور
ياريت مايرجهوش تهنينا الله على راحة.
كل أفراد الأسرة اصبحوا مدمنين عليه حتى واحد مامسوق للاخر .. ياريث نرجعوا للقرن 19 قولو امين ..
W9tach thiydo had l3atal
بالنسبة الواتساب هناك بديل وهو تليغرام telegram يتم تحميله عبر متجر playstor.
اما بالنسبة لفيسبوك ، حان الوقت للبحث عن بديل آخر.
أحادية القطب ليست جيدة ،أتحدث عن monopole.
الأمر سهل للغاية