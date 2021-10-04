عطل مواقع التواصل الاجتماعي يكبد شركات كبرى خسائر فادحة

هبة بريس ـ متابعة

تعطلت خدمات مجموعة من مواقع وتطبيقات التواصل العالمية، اليوم الاثنين و هو ما شل حركة التواصل حول العالم.

ووفقا لموقع “داون ديتيكتور”، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

تعطل مواقع التواصل الاجتماعي لساعات تسبب في خسائر فادحة بملايين الدولارات لمجموعة من الشركات التي تعتمد على هاته التطبيقات في عملها.

و أشارت تقارير إعلامية اقتصادية إلى أن شركات كبرى تضررت من تعطل مواقع الفايسبوك و انستغرام و واتساب، حيث أكدت أن خدمات عدد من الشركات توقفت بسبب توقف مواقع التواصل الاجتماعي.

و إلى حدود الساعة لم يتضح رسميا سبب العطل الذي شل مواقع التواصل الاجتماعي عالميا، حيث اكتفت إدارة فايسبوك من خلال تغريدة لها بموقع تويتر بالتأكيد على أن هناك عطل و سيتم حل المشكل في الساعات القادمة.

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