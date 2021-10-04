المواطنون المستهدفون يقبلون على الجرعة الثالثة في أول أيام تطبيقها بالمغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء*
بعد أن أقرت وزارة الصحة بضرورة تعزيز المناعة بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للمواطنين المغاربة بناءا على توصيات اللجنة العلمية، شرعت مراكز التلقيح رسميا اليوم في تلقيح المستهدفين بثالث الجرعات.
و أقبل عدد من كبار السن و العاملين في الصفوف الأمامية الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها اللجنة العلمية و وزارة الصحة على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المتوفرة.
و حرص مسؤولو مراكز التلقيح على القيام بالفحوصات الأولية اللازمة للراغبين في التطعيم بالجرعة الثالثة من خلال قياس ضغط الدم و ملء استمارات خاصة بعد مقابلة طبية مع المستفيدين، فضلا على التأكد من فترة 6 أشهر كفاصل على تلقي الجرعة الثانية.
و ساد التفاؤل و الحماس عددا من المواطنين الذين أقبلوا بحس عال من المسؤولية على مراكز التلقيح، حيث أكد بعضهم أن تقوية المناعة لكبار السن و للعاملين في الصفوف الأمامية من خلال الجرعة الثالثة سيسهم في تعزيز المناعة الجماعية ببلادنا.
*الصورة من الأرشيف
11 تعليقات
اظن اننا اكتسبنا المناعة من خلال الجرعتين ولا داعي الجرعة التالثة ههههههههههه
هل الفئة العمرية فوق 12 سنة يمكن لهم بأخذ الجرعة التالثة.
هههههه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كثرت العجب كضحك
لاندري اي اتجاه ناخذ ما كفايا جرعتين فقط لان هذا زاد عن حده انقلب على ضده
هل هناك سن مستهدف لهذه الجرعة التالثة
نريد ألا تكون إجبارية ولا يلزم فيها شروط بالاخص في الإدارات . هههههههه
هناك تأكيد وضرورة بالجرعة الثالتة .وهذا دليل على ان الجرعتين استعملنها بدون فائدة .انتظروا المزيد من الجرعات .ولا ندري إلى أي حد.ههههههه
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الى أي حد يتصلون بنا.
يقال المثل المغربي المشهور (الزيادة من رأس الأحمق.هههههههه.
hhhh personnes na fait la troisiéme
A Oujda il n’y a pas encore de programme