المواطنون المستهدفون يقبلون على الجرعة الثالثة في أول أيام تطبيقها بالمغرب

2021-10-04 / 6:31 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء*

بعد أن أقرت وزارة الصحة بضرورة تعزيز المناعة بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للمواطنين المغاربة بناءا على توصيات اللجنة العلمية، شرعت مراكز التلقيح رسميا اليوم في تلقيح المستهدفين بثالث الجرعات.

و أقبل عدد من كبار السن و العاملين في الصفوف الأمامية الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها اللجنة العلمية و وزارة الصحة على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المتوفرة.

و حرص مسؤولو مراكز التلقيح على القيام بالفحوصات الأولية اللازمة للراغبين في التطعيم بالجرعة الثالثة من خلال قياس ضغط الدم و ملء استمارات خاصة بعد مقابلة طبية مع المستفيدين، فضلا على التأكد من فترة 6 أشهر كفاصل على تلقي الجرعة الثانية.

و ساد التفاؤل و الحماس عددا من المواطنين الذين أقبلوا بحس عال من المسؤولية على مراكز التلقيح، حيث أكد بعضهم أن تقوية المناعة لكبار السن و للعاملين في الصفوف الأمامية من خلال الجرعة الثالثة سيسهم في تعزيز المناعة الجماعية ببلادنا.

*الصورة من الأرشيف

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‫11 تعليقات

  7. هناك تأكيد وضرورة بالجرعة الثالتة .وهذا دليل على ان الجرعتين استعملنها بدون فائدة .انتظروا المزيد من الجرعات .ولا ندري إلى أي حد.ههههههه

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