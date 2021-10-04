المواطنون المستهدفون يقبلون على الجرعة الثالثة في أول أيام تطبيقها بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

بعد أن أقرت وزارة الصحة بضرورة تعزيز المناعة بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للمواطنين المغاربة بناءا على توصيات اللجنة العلمية، شرعت مراكز التلقيح رسميا اليوم في تلقيح المستهدفين بثالث الجرعات.

و أقبل عدد من كبار السن و العاملين في الصفوف الأمامية الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها اللجنة العلمية و وزارة الصحة على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المتوفرة.

و حرص مسؤولو مراكز التلقيح على القيام بالفحوصات الأولية اللازمة للراغبين في التطعيم بالجرعة الثالثة من خلال قياس ضغط الدم و ملء استمارات خاصة بعد مقابلة طبية مع المستفيدين، فضلا على التأكد من فترة 6 أشهر كفاصل على تلقي الجرعة الثانية.

و ساد التفاؤل و الحماس عددا من المواطنين الذين أقبلوا بحس عال من المسؤولية على مراكز التلقيح، حيث أكد بعضهم أن تقوية المناعة لكبار السن و للعاملين في الصفوف الأمامية من خلال الجرعة الثالثة سيسهم في تعزيز المناعة الجماعية ببلادنا.

*الصورة من الأرشيف

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