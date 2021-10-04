مجلة الجيش الجزائري تواصل خرافاتها: “المغرب أغرق بلدنا بالجواسيس والمخدرات”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
واصلت مجلة الجيش الجزائري ترهاتها و أكاذيبها و تخاريفها التي تصدر على لسان قادة جيشها و كابرانات نظام العسكر الحاكم المنهك و العاجز عن كل شيء عدا الإساءة للمغرب.
آخر شطحات مجلة جيش الجزائر هي اتهام المغرب بإغراق بلدها بالجواسيس و المخدرات ، قبل أن تسقط في تناقض فاضح حين أكدت أن مخابرات بلدها قوة ضاربة.
مجلة الجيش الجزائري الصادرة حديثا وجهت بوصلتها كما هي العادة للمغرب عوض التركيز على ما يتعلق ببلدها و بجيشه المنهك و بقادة بلدها العسكريين الشيوخ الذين يغيرون حفاظاتهم فوق كراسي المسؤولية.
هاته المجلة الموجهة أساسا لمهاجمة كل ما هو مغربي تناست و تجاهلت تصريحات ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي شكك في وجود أمة جزائرية قبل الإستعمار الفرنسي للبلاد، عام 1830 متسائلا: “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟
مجلة الجيش الجزائري المثيرة للسخرية كما هو حال قادتها تجاهلت و عجزت و لم تستطع الرد على ماكرون الذي قال خلال لقاء له مع مجموعة من الطلبة الجزائريين و مزدوجي الجنسية في باريس، بأن الرئيس الجزائري تبون رهين لنظام عسكري متحجر و بائد.
هذا النظام الكرتوني الذي يدعي القوة تارة، يشتكي بإغراق بلده بالجواسيس و المخدرات، فأين هي هاته القوة “المصطنعة” التي يسوقها و هو عاجز عن توقيف و كشف ما يدعيه؟
3 تعليقات
ماسكي الحكم في الجزائر مجموعة من الحمقى البلهاء مصاصي دماء اكلي ارزاق الجزائرين اما شعب الجزائري فهو ضحية
عندما سمعت نظام العجزة يبرر تصريحات ماكرون بأن ورائها لوبي المخزن أصبت بضحك هستيري لاني لم أكن أعلم أن حتى ماكرون هو مخزني مغربي, وتيقنت أن المغرب شكل ويشكل عقدة أبدية لحاكمي بقعة أرضية دون تاريخ ولا هوية…وتيقنت أنهم يشمون كثيرا البذرة البيضاء لإزالة الخوف والترجل والتهكم على أسيادهم. تاريخ المغرب 762 / تاريخ جاءزائر 1962.
لقد وصلو الى درجة من الحمق لا تصدق. هؤلاء العجزة هم فعلا مرضى نفسيين. الحدود مغلقة والجيش يحرس فكيف تدخل المخدرات؟ لقد الفوا الكذب ثم الكذب.هل هناك رشوة يتقاضوها حراس الحدود؟ ان كان كذلك فهذا الجيش فاسد كقادته. ادن الجزائر محطة لتجارة المخدرات، ويتم تصديرها الى تونس وليبيا ومالي وموريتانيا. والكوكايين من أين يأتي؟ ومن هم تجاره ؟