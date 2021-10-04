مجلة الجيش الجزائري تواصل خرافاتها: “المغرب أغرق بلدنا بالجواسيس والمخدرات”

2021-10-04 / 6:14 مساءً
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصلت مجلة الجيش الجزائري ترهاتها و أكاذيبها و تخاريفها التي تصدر على لسان قادة جيشها و كابرانات نظام العسكر الحاكم المنهك و العاجز عن كل شيء عدا الإساءة للمغرب.

آخر شطحات مجلة جيش الجزائر هي اتهام المغرب بإغراق بلدها بالجواسيس و المخدرات ، قبل أن تسقط في تناقض فاضح حين أكدت أن مخابرات بلدها قوة ضاربة.

مجلة الجيش الجزائري الصادرة حديثا وجهت بوصلتها كما هي العادة للمغرب عوض التركيز على ما يتعلق ببلدها و بجيشه المنهك و بقادة بلدها العسكريين الشيوخ الذين يغيرون حفاظاتهم فوق كراسي المسؤولية.

هاته المجلة الموجهة أساسا لمهاجمة كل ما هو مغربي تناست و تجاهلت تصريحات ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي شكك في وجود أمة جزائرية قبل الإستعمار الفرنسي للبلاد، عام 1830 متسائلا: “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟

مجلة الجيش الجزائري المثيرة للسخرية كما هو حال قادتها تجاهلت و عجزت و لم تستطع الرد على ماكرون الذي قال خلال لقاء له مع مجموعة من الطلبة الجزائريين و مزدوجي الجنسية في باريس، بأن الرئيس الجزائري تبون رهين لنظام عسكري متحجر و بائد.

هذا النظام الكرتوني الذي يدعي القوة تارة، يشتكي بإغراق بلده بالجواسيس و المخدرات، فأين هي هاته القوة “المصطنعة” التي يسوقها و هو عاجز عن توقيف و كشف ما يدعيه؟

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
13

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران يفوز برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء

بنكيران يفوز برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء

2021-10-04 / 6:45 مساءً
Photo of غرفة الصيد البحري المتوسطية..قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “ذو طابع سياسي”

غرفة الصيد البحري المتوسطية..قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “ذو طابع…

2021-10-04 / 2:56 مساءً
Photo of الناخبون الكبار يختارون غدا الثلاثاء أعضاء مجلس المستشارين

الناخبون الكبار يختارون غدا الثلاثاء أعضاء مجلس المستشارين

2021-10-04 / 2:05 مساءً
Photo of ندوة صحفية لأنصار لشكر تتحول لحلبة ملاكمة

ندوة صحفية لأنصار لشكر تتحول لحلبة ملاكمة

2021-10-04 / 10:42 صباحًا
Photo of حكومة الأحزاب الثلاثة …مرحلة التحول التي أنهت عشرية العدالة و التنمية

حكومة الأحزاب الثلاثة …مرحلة التحول التي أنهت عشرية العدالة…

2021-10-03 / 10:39 مساءً
Photo of بمجلس الأمن.. غوتيريس يستعرض المكاسب الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية

بمجلس الأمن.. غوتيريس يستعرض المكاسب الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في…

2021-10-03 / 10:11 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. دبلوماسي: إسبانيا مدعوة لدعم مبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. دبلوماسي: إسبانيا مدعوة لدعم مبادرة الحكم الذاتي

2021-10-03 / 9:24 مساءً
Photo of “طاحت الصمعة علقو الماروك”.. مغاربة يسخرون من قرارات تبون

“طاحت الصمعة علقو الماروك”.. مغاربة يسخرون من قرارات تبون

2021-10-03 / 8:58 مساءً
Photo of بعد “قربالة” انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة ..التحالف الثلاثي يخرج ببيان ناري

بعد “قربالة” انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة ..التحالف الثلاثي…

2021-10-03 / 7:32 مساءً
Photo of بمناسبة العيد الوطني لبلاده..الملك يبرق جمهورية كوريا

بمناسبة العيد الوطني لبلاده..الملك يبرق جمهورية كوريا

2021-10-03 / 12:33 مساءً

‫3 تعليقات

  2. عندما سمعت نظام العجزة يبرر تصريحات ماكرون بأن ورائها لوبي المخزن أصبت بضحك هستيري لاني لم أكن أعلم أن حتى ماكرون هو مخزني مغربي, وتيقنت أن المغرب شكل ويشكل عقدة أبدية لحاكمي بقعة أرضية دون تاريخ ولا هوية…وتيقنت أنهم يشمون كثيرا البذرة البيضاء لإزالة الخوف والترجل والتهكم على أسيادهم. تاريخ المغرب 762 / تاريخ جاءزائر 1962.

  3. لقد وصلو الى درجة من الحمق لا تصدق. هؤلاء العجزة هم فعلا مرضى نفسيين. الحدود مغلقة والجيش يحرس فكيف تدخل المخدرات؟ لقد الفوا الكذب ثم الكذب.هل هناك رشوة يتقاضوها حراس الحدود؟ ان كان كذلك فهذا الجيش فاسد كقادته. ادن الجزائر محطة لتجارة المخدرات، ويتم تصديرها الى تونس وليبيا ومالي وموريتانيا. والكوكايين من أين يأتي؟ ومن هم تجاره ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق