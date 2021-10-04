عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام

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7 تعليقات
إذن العطب عندهم و أنا غلقت نهائيا ثم شغلته ومع ذلك لم يشتغل و ظننت المشكلة عندي فالهاتف
هناو الوقت
ياربي امشي الإنترنت بالمرة
من صباح وانا كندبز معاه
بنادم جاهل قالك ياربي يمشي الإنترنت سحابلهم غيمشي غي واتس اب وفايس معارفينش التغيير للي غايوقع فالعالم اذا مشا حتى تقطع
ياربي غلق اليوتوب ياربي يحيد اليوتوب و الأنستغرام بي مرة لأن بقى فيه غير الفضائح و السعاية عين باين و الدعارة على المباشر
محمد بوطاهري من مدينة الخميسات بالمغرب نفس المشكل لقد تعطل الفايسبوك و الواتساب والانستاغرام… وماهو الحل ومتى سيطلق هذا التعطيل