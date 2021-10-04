عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام

هبة بريس _ متابعة

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطاب المواقع إلى توقف الخدمة في منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب

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