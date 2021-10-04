ولد الغزواني يعرض “وساطة” موريتانيا لرأب الصدع بين المغرب والجزائر

هبة بريس _ الرباط

اعرب الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، استعداد بلاده للقيام بوساطة بين المغرب والحزائر اذا طلب منه ذلك

واعلنت الجارة الشرقية للمملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية المغربية.

واستبعد الرئيس الموريتاني في مقابة له مع صحيفة “لوبينيون” حدوث مزيد من التصعيد في العلاقة بين البلدين، قائلا “لا أعتقد أن هناك نية أو حتى بدايات مزيد من التصعيد، ولا نريد ذلك”،

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