الجالية المغربية تهب ست حافلات للنقل المدرسي لجماعتين قرويتين (فيديو)

2021-10-04 / 4:15 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ينتظر أن تستلم جماعتي سبت النابور وتغيرت، التابعتين لإقليم سيدي إفني في الأيام القليلة القادمة، ست حافلات للنقل المدرسي من النوع الكبير، ساهمت في اقتنائها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك استجابة لمبادرة تعزيز اسطول النقل المدرسي التي أطلقها بعض من شباب المنطقة.

وبعد انتظار دام زهاء سنة، جراء ظروف جائحة كورونا، ولإستكمال الاجراءات القانونية، ستحل بأرض الوطن قافلة حافلات النقل المدرسي، التي تقودها فاضمة بوعبود، سائقة مهنية بشركة للنقل في باريس الفرنسية، والتي تنحدر من جماعة سبت النابور باقليم سيدي افني، لتسليم الحافلات الى جمعيات النقل المدرسي بالجماعتين .

وفي هذا الصدد قال عبد الله زكي منسق مبادرة الاحسان لتعزيز أسطول النقل المدرسي بجماعة سبت النابور، إن الفكرة انطلقت بانشاء مجموعة تواصلية على تطبيق الواتساب، وذلك لجمع المساهمات المالية، قصد اقتناء حافلة واحدة للنقل المدرسي، تعزيزا لأسطول النقل المدرسي، الذي تسيره جمعية خاصة به و تتوفر على حافلتين فقط، ولتمكين تلاميذ المنطقة جميعا من هذه الخدمة، لافتا إلى أن المبادرة لقيت تجاوبا واستحسانا كبيرا، من طرف أبناء المنطقة في المغرب وخارجه، وشكلت مساهمة أبناء وبنات الجالية بالخارج وخاصة في فرنسا، مساهمة مهمة وفعالة، خاصة في جانب البحث عن الحافلات واقتنائها ومواكبة العملية هناك.

وأضاف زاكي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الالكترونية ، أن المبادرة استطاعت جمع حوالي 18 مليون ستنيم، ليتم التواصل مع السيدة (بوعبود فاظمة) ، التي نسقت وأشرفت على العملية، كونها تشتغل سائقة بديار المهجر، وكان لها فضل كبير في تسهيل الإجراءات وتحقيق هذا الهدف، من خلال ربطها للاتصال بمدير الشركة التي تشتغل فيها، وطلب اقتناء حافلات للنقل المدرسي، وتمكنت من اقتناء حافلتين والحصول على ثالثة كهدية من طرف رئيس الشركة ، بينما قامت جالية جماعة تغيرت بجمع مساهمات مالية واقتناء ثلاث حافلات أخرى للنقل المدرسي، بنفس الطريقة بواسطة نفس السيدة.

ومن المنتظر أن يتم تشغيل هذه الحافلات بمجرد التوصل بها، نظرا للخصاص الكبير الذي يسجل في هذا المرفق الهام بالنسبة للحياة المدرسية في المنطقة، وذلك لتمكين التلاميذ من ظروف أمثل لمتابعة دراستهم الاعدادية والثانوية، والتغلب على الاكراهات، كما ستساهم هذه المبادرة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تعود بعض من أسبابها إلى غياب النقل المدرسي، أو مؤسسات ايواء التلاميذ، خاصة في ظروف البرد والشتاء

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