السلطات تكسر باب مكتب زيان لتنفيذ حكم بالإفراغ

هبة بريس _ الرباط

نفذت السلطات العمومية، بالرباط، عملية افراغ مكتب النقيب السابق محمد زيان.

وباشرت السلطات عملية الإفراغ، مدعومة بنحو 20 من عناصر الأمن، والقوات العمومية، التي حاولت كسر باب المكتب، الذي يقع في شارع محمد الخامس غير بعيد عن مقر البرلمان.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد رفعت دعوى قضائية من أجل إفراغ مكتب في ملكيتها، يستغله زيان، ويتخذه منذ سنوات مكتبا للمحاماة.

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