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منحة “تيسير”.. وزارة التربية الوطنية تكشف موعد صرف الدعم المالي المخصص لأسر التلاميذ

2021-10-04 / 1:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الثاني في إطار برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر برسم الموسم الدراسي 2020-2021، ابتداء من غد الثلاثاء خامس أكتوبر وإلى غاية الجمعة خامس نونبر 2021، على مستوى الوكالات البريدية.

ودعت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفة ابتداء من التاريخ المحدد، للحصول على وصل الأداء موقع من طرف رئيس (ة) المؤسسة التعليمية، والذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”، وذلك حتى يتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها من طرف المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع المسؤولين الإقليميين “لبريد بنك”.

ويتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي، توضح الوزارة، تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة) بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية والتقييد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة في السياق الحالي من طرف السلطات المختصة.

وذكرت الوزارة، بالمناسبة، بأن عملية تسجيل المستهدفين من هذا البرنامج والمتوفرين على شروط الاستفادة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 قد انطلقت بجميع المؤسسات التعليمية وستتواصل إلى غاية 30 أكتوبر 2021، داعية الأسر المعنية إلى المبادرة بإيداع طلبات الاستفادة من البرنامج بالمؤسسات التعليمية مصحوبة بوثائق تشمل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب والأم أو الوصي، وكذا نسخة من بطاقة “راميد” سارية المفعول أو وصل إيداع طلب الحصول عليها بالنسبة للمؤسسات التعليمية المعنية بتوسيع الاستهداف، إضافة إلى نسخ من عقود ازدياد الأبناء أو من الحالة المدنية.

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