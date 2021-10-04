الداخلة : بحارة قوارب الصيد يعتصمون بقرية ” لاساركا

2021-10-04 / 12:40 مساءً
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ع بركة _ هبة بريس

من المرتقب أن يعقد لقاء اليوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري، يجمع بين تمثيلية بحارة قوارب الصيد التقليدية بقرية ” لاساركا” والسلطات الإقليمية، من أجل إيجاد حل يرضي الاطراف من أجل إستئناف عملهم.

وكان بحارة قوارب الصيد ، قد دخلوا في اعتصام نهاية الاسبوع الماضي ، أمام مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، بسبب ما وصفوها مضايقات خلفية قائد بقرية “لاساركا ” بعد منعهم من الابحار في اوقات التي من المفروض ان يعملون فيها بعد أن حددت لهم السلطات المحلية اوقات غير صالحة للعمل .

وعن الأسباب الحقيقية في تغيير مواقيت عمل تلك القوارب، كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن الوضع يعود إلى تنامي الهجرة السرية ، بعد أن حجزت السلطات العشرات من القوارب خصصت لتهجير ” البشر” .

وفي نفس السياق طالب البحارة المعتصمون تدخل السلطات الولائية لحل هذا الاشكال القائم، ومعاقبة كل من ضبط متلبس بالهجرة السرية او أعمال غير شرعية، دون تعميم العقاب على جميع البحارة

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