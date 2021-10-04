أمن تطوان يوقف مُخرب شباك أوتوماتيكي لوكالة بنكية

هبة بريس _ تطوان

أفادت مصالح أمن تطوان أنها عاينت تعريض شباك للسحب الإلكتروني للتخريب غبر إضرام النار به، الشيء الذي عجل بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقع، ما مكن من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق القضائية، وسبق أن كان نزيلا في مؤسسة للعلاج النفسي والعقلي.

وكانت مصالح ولاية أمن تطوان قد باشرت يوم السبت المنصرم، إجراءات معاينة تعرض شباك أوتوماتيكي للسحب البنكي لإلحاق خسائر مادية تم افتعالها من طرف شخص عن طريق سكبه لمادة حارقة بالآلة الأوتوماتيكية و إضرام النار بها، مما نجم عنه تسجيل خسائر وأضرار مادية بالواجهة الأمامية للمؤسسة البنكية.و

ومكنت الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة في هذه القضية، من تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، قبل أن يتم توقيفه مباشرة بعد ذلك بوقت وجيز من تاريخ ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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