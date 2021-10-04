لمجرد .. نمت في الشارع وجعت كتيرا !!!!
هبة بريس_ الرباط
تحدث الفنان سعد لمجرد، عن معاناته قبل تحقيق شهرته، أثناء استضافته في برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.
وظهر سعد لمجرد في برومو البرنامج يتحدث عن معاناته في بداية مشواره الفني، قائلا: “أنا نمت في الشارع وجعت كتير ومكنش عندي فلوس،
وأكدا أنه لديه هدف يصر على الوصول إليه، كما أكد وجود مشروع تمثيلي له في الوقت القريب، ممازحا أمير كرارة: “أدونا فرصة بقى”.
وغنى لمجرد خلال الحلقة، أغنية “مشيت خلاص” لوائل جسار، و”جانا الهوى” لعبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة “أنت معلم”.
ومن المتوقع ان يتساءل رواد الفيسبوك ومتتبعين عن الفترة التي تحدث عنها سعد لمجرد جوعا ومبيتا في الشارع علما ان اسرته ميسورة وقادرة على توفير الحياة الكريمة لصاحب اغنية ” المعلم ” ..
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المجموع 3 آراء
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2 تعليقات
كفاك كذبا، نعلم جيدا أنك إبن فنانيين حالتهما المادية على الأقل متوسطه أي أنك لن تنام في الشارع فقرا بل ربما هو الزهو والنشاط(هدشي سوقك وحياتك ومنك لخالقك) ولكن مادرش فيها ولد الطبقة المسحوبة زعما راااجل
باه كان مطرب معروف ومو كانت ممثلة مشهورة تيسكنو في فيلا على من يضحك هذا المثلي يكمل كان تينام في الشارع مع اللواطيين