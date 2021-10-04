لمجرد .. نمت في الشارع وجعت كتيرا !!!!

هبة بريس_ الرباط

تحدث الفنان سعد لمجرد، عن معاناته قبل تحقيق شهرته، أثناء استضافته في برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

وظهر سعد لمجرد في برومو البرنامج يتحدث عن معاناته في بداية مشواره الفني، قائلا: “أنا نمت في الشارع وجعت كتير ومكنش عندي فلوس،

وأكدا أنه لديه هدف يصر على الوصول إليه، كما أكد وجود مشروع تمثيلي له في الوقت القريب، ممازحا أمير كرارة: “أدونا فرصة بقى”.

وغنى لمجرد خلال الحلقة، أغنية “مشيت خلاص” لوائل جسار، و”جانا الهوى” لعبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة “أنت معلم”.

ومن المتوقع ان يتساءل رواد الفيسبوك ومتتبعين عن الفترة التي تحدث عنها سعد لمجرد جوعا ومبيتا في الشارع علما ان اسرته ميسورة وقادرة على توفير الحياة الكريمة لصاحب اغنية ” المعلم ” ..

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0