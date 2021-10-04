لمجرد .. نمت في الشارع وجعت كتيرا !!!!

2021-10-04 / 11:36 صباحًا
0
هبة بريس_ الرباط

تحدث الفنان سعد لمجرد، عن معاناته قبل تحقيق شهرته، أثناء استضافته في برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

وظهر سعد لمجرد في برومو البرنامج يتحدث عن معاناته في بداية مشواره الفني، قائلا: “أنا نمت في الشارع وجعت كتير ومكنش عندي فلوس،

وأكدا أنه لديه هدف يصر على الوصول إليه، كما أكد وجود مشروع تمثيلي له في الوقت القريب، ممازحا أمير كرارة: “أدونا فرصة بقى”.

وغنى لمجرد خلال الحلقة، أغنية “مشيت خلاص” لوائل جسار، و”جانا الهوى” لعبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة “أنت معلم”.

ومن المتوقع ان يتساءل رواد الفيسبوك ومتتبعين عن الفترة التي تحدث عنها سعد لمجرد جوعا ومبيتا في الشارع علما ان اسرته ميسورة وقادرة على توفير الحياة الكريمة لصاحب اغنية ” المعلم ” ..

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد انتشار خبر خلاف تسكت و لمجرد .. الأخير يضع حدا للإشاعات

بعد انتشار خبر خلاف تسكت و لمجرد .. الأخير…

2021-10-03 / 11:39 مساءً
Photo of إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها: “بدل ما ياكلها الدود”

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها: “بدل ما…

2021-10-02 / 11:50 صباحًا
Photo of فيلمان مغربيان يشاركان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فيلمان مغربيان يشاركان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

2021-10-01 / 1:13 مساءً
Photo of فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي

فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي

2021-09-25 / 8:04 مساءً
Photo of بعد تعافيها.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو وتعلق : “وداعا”

بعد تعافيها.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو وتعلق :…

2021-09-24 / 10:43 صباحًا
Photo of بسبب أزمة كورونا.. فنانون مغاربة يفرضون آلاف الدراهم على متابعيهم للتواصل معهم

بسبب أزمة كورونا.. فنانون مغاربة يفرضون آلاف الدراهم على…

2021-09-20 / 9:12 صباحًا
Photo of رشيد الوالي: “سبب ابتسامتي هو أن الله اختار لي زوجة اسمها ابتسام”

رشيد الوالي: “سبب ابتسامتي هو أن الله اختار لي…

2021-09-18 / 3:57 مساءً
Photo of إيهاب أمير يحصد لقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة 2021

إيهاب أمير يحصد لقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة…

2021-09-18 / 2:02 مساءً
Photo of أسماء لمنور عن ابنها: “أحلى قصة حب في حياتي”

أسماء لمنور عن ابنها: “أحلى قصة حب في حياتي”

2021-09-17 / 2:55 مساءً
Photo of مهداة من نعمان لحلو.. لطيفة رأفت تغني لنجلتها بمناسبة عيد ميلادها

مهداة من نعمان لحلو.. لطيفة رأفت تغني لنجلتها بمناسبة…

2021-09-17 / 1:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق