الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود

2021-10-04 / 11:12 صباحًا
0
هبة بريس _:وكالات

وصل أفراد من الجيش البريطاني بزي القتال اليوم الاثنين إلى مستودع لشركة “بي.بي” بعدما أمرتهم الحكومة بالمساعدة في توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات.

.وأدى شراء مكثف للوقود بدافع الذعر، في ظل نقص سائقي الشاحنات، إلى مشاهد فوضوية في أنحاء مدن رئيسية الأسبوع الماضي، مع توقف صفوف من السائقين لملء خزانات سياراتهم.

وتشاجر البعض بالأيدي للحصول على مضخات البنزين، في حين خزن آخرون الوقود في زجاجات مياه قديمة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية ريشي سوناك لراديو إل.بي.سي “كإجراء احترازي إضافي، أرسلنا السائقين الإضافيين للعمل”.

وأضاف: “أعتقد أن الوضع يتحسن الآن يوميا منذ أكثر من أسبوع… ومع تراجع الطلب مجددا إلى مستويات أكثر طبيعية فإن من المتوقع بقوة أن تحل الأمور نفسها بنفسها”.

لكن مراسلي وكالة “رويترز” قالوا إنهم رأوا ما لا يقل عن 10 محطات للوقود لا تزال مغلقة في أنحاء لندن.

وقال اتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئة، إن حوالي 22 بالمئة من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق البلاد ما زال دون وقود، وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد جوردون بالمر أن عودة المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية قد يستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام.

من جهتهم، نفى وزراء بريطانيون مرارا وجود أي صلة بين أزمة الوقود والبريكست، ووصفوا نقص سائقي الشاحنات بأنه مشكلة عالمية، مع أن محطات الوقود في الدول الأوروبية المجاورة لم تشهد صفوفا من السائقين المنتظرين لملء خزاناتهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك عبد الله في الخارج ليست سرا

الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك عبد الله في الخارج…

2021-10-04 / 12:49 مساءً
Photo of أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

2021-10-04 / 11:22 صباحًا
Photo of أثيوبيا.. تنصيب أبي أحمد لولاية جديدة

أثيوبيا.. تنصيب أبي أحمد لولاية جديدة

2021-10-04 / 10:25 صباحًا
Photo of صحيفة أمريكية: الحرب الباردة آتية هذه مجالاتها وأطرافها

صحيفة أمريكية: الحرب الباردة آتية هذه مجالاتها وأطرافها

2021-10-04 / 10:04 صباحًا
Photo of بريطانيا تحقق في تسريب وثائق تربط زعماء عالميين بإخفاء ثروات

بريطانيا تحقق في تسريب وثائق تربط زعماء عالميين بإخفاء…

2021-10-04 / 9:20 صباحًا
Photo of مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد بالسويد

مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد بالسويد

2021-10-04 / 9:00 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

2021-10-03 / 11:57 مساءً
Photo of مصر.. منع الطلاب من دخول الجامعات دون شهادة التلقيح ضد كورونا

مصر.. منع الطلاب من دخول الجامعات دون شهادة التلقيح…

2021-10-03 / 10:59 مساءً
Photo of ألمانيا تنظم “يوم المساجد المفتوحة”

ألمانيا تنظم “يوم المساجد المفتوحة”

2021-10-03 / 10:23 مساءً
Photo of إسرائيل: دولة عربية وأخرى مسلمة ستنضمان لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا

إسرائيل: دولة عربية وأخرى مسلمة ستنضمان لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا

2021-10-03 / 9:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق