مندوبية التخطيط: ارتفاع التجارة الخارجية خلال الفصل الثاني من 2021

هبة بريس _ اارباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، بأن الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، سجلت ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات، سجل ارتفاعا بـ9,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مقارنة مع نفس الفصل لسنة.2020 ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ”الطاقة وزيوت التشحيم” بـ41,7%، وفي “أنصاف المنتجات” بـ9,5% وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ40,3%، وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ7,4%، وفي “مواد الاستهلاك” بـ2,4% وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ 18,4%.

وفيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته ارتفاعا بـ8,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 مقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة، وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في “أنصاف المنتجات” بـ36,5%، وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ30,1%، وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ7,3%، وفي “الطاقة وزيوت التشحيم” بـ8,1%، وفي “مواد التجهيز الفلاحية” بـ12,3%.

أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ”مواد الاستهلاك” و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” و”مواد التجهيز الصناعية”، فقد سجلت انخفاضا على التوالي بـ3,0% و4,6% و1,1%، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة ارتفاع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات.

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