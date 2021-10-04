تسجيل هزة أرضية بقوة درجتيْن بإقليم ورزازات

هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها درجتين اثنتين على سلم ريشتر، صباح اليوم الاثنين، بإقليم ورزازات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تارميغت، وقعت عند الساعة السابعة صباحا و09 دقائق و10 ثوان (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 20 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 30.776 درجة شمالا، وخط الطول 7.039 درجة غربا.

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