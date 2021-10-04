ندوة صحفية لأنصار لشكر تتحول لحلبة ملاكمة

هبة بريس

لم تمر ندوة صحفية عقدها حزب الاتحاد الاشتراكي، يوم أمس السبت دون تطاحن كلامي وصل لحد توجيه السباب والكلام النابي

وتحولت الندوة التي كان ينتظر ان يناقش فيها حصيلة مشاركة انتخابات الحزب 8 من شتنبر (تحولت) إلى حلية الملاكمة.

وشهدت الندوة الصحفية تراشقا بين المنسق الإقليمي للحزب جواد شفيق، وبعض معارضه الذين اتهموه بإقصائهَم، وسوء تدبير الانتخابات، ومرحلة تشكيل المجالس المنتخبة بالمدينة.

وتبادل الطرفان الاتهامات مع توجيه وابل من السباب والكلام النابوي لبعضهما البعض، قبل أن تتطور الأمور ويشتبكان،، أمام عدسات كاميرات الصحفيين، ولولا تدخل بعض الحاضرين لتطورت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه

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